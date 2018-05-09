Бриллиант Дадашова "попала в ДТП, любимый человек скончался" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашова сняла клип на композицию «Məni axtar darıxanda» на слова Ильгара Фахми и музыку Aydin Sani & Suleyman, сообщил Trend Life режиссер работы Джейхун Керимов.

Песня исполнена в дуэте с молодым певцом Расулом Эфендиевым. В клипе также снялся известный стилист Фуад Гаджиев. Оператор – Солтан Абдуллаев, автор сценария – Эльнур Джабраилов, монтаж - Алекс Анищенко.

По сюжету клипа, героиня вместе с любимым человеком попадает в автокатастрофу, во время которого он погибает. Бриллиант Дадашова воплотила образ врача, который спасает от смерти другого молодого человека, возвращая любимого девушке. Теперь с этим придется жить, ведь своего любимого спасти не удалось…

Представляем читателям бэкстейдж клипа, который в ближайшее время будет представлен СМИ и общественности.

(Автор: Вугар Иманов)

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