Tafur вместе с африканцами решил подарить бакинцам позитивные эмоции (ВИДЕО, ФОТО)

10 мая 2018 18:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Позитивные эмоции для большинства людей являются основой их жизненного счастья. И конечно, такие эмоции нужно уметь, как искру в себе высекать, а ещё лучше, чтобы они непрерывно фонтанировали в человеке. А без этих эмоций – жизнь становиться печальной, скучной, и человек даже превращается в неудачника….

Азербайджанский певец Tafur (Руфат Халил) представил в социальных сетях клип "Pozitif" на музыку собственного сочинения и слова Идриса Джафарова, сообщает Trend Life.

"Вот, например, вы идете по улице и видите лица людей. Такое ощущение, что они съели кислый лимон - до того они хмурые. Но неожиданная помощь с вашей стороны, или просто банальная улыбка, способны перевернуть мир человека и зарядить его хорошим настроением на весь день! Весьма позитивная эмоция – радость, вселяющая в человека уверенность и значимость, благодаря этой эмоции у людей появляется способность преодолеть все трудности и, конечно же, радоваться жизни. И еще, это счастье – мощнейшая позитивная эмоция! Эмоция эта сопровождает дела человека, приближает успех и отражает состояние окрыленной души. И будьте благодарными к тому, что дарит Всевышний!", - сказал Trend Life Tafur.

В съемках клипа Jafarov Creative Agenсy приняли участие студенты из африканских стран.

(Автор: Вугар Иманов)

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