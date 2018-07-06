Все на "ЖАРУ" - Кристина Орбакайте приглашает в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка России, известная эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте представила на своей странице в Instagram видеоролик, посвященный Международному музыкальному фестивалю "ЖАРА-2018", сообщает Trend Life.

В видеоролике, который певица подписала – "все на "ЖАРУ", Кристина Орбакайте говорит о том, что приглашает всех на самый жаркий, гостеприимный, теплый и интересный фестиваль "ЖАРА".

Певица отмечает, что зрители фестиваля услышат самые новые песни и самые запоминающиеся хиты.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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