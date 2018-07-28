Стас Пьеха в Баку, спустя 14 лет… (ФОТО)

28 июля 2018 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Звезда российской эстрады Стас Пьеха, внук легендарной исполнительницы Эдиты Пьехи и композитора Александра Броневицкого, сын известной эстрадной певицы, актрисы, теле - и радиоведущей Илоны Броневицкой впервые принимает участие на Международном фестивале "ЖАРА", сообщает Trend Life.

«Фестиваль «Жара» - потрясающее музыкальное событие, которое своим высоким уровнем организации, количеством самых разных артистов – от популярных до молодых, огромной зрительской аудитории претендует на имя одного из самых лучших. Мне здесь даже цветы подарили (смеется). Я не был в Баку около 14 лет, и признаться честно, немного по – другому представлял этот город. Столица Азербайджана напоминает великие города мира, это столица невероятной красоты по своей архитектуре, музеям, достопримечательностям. С удовольствием выступил бы здесь с сольным концертом», - сказал Trend Life Стас Пьеха.

Третий фестиваль "ЖАРА" проходит 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

​​​​​​(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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