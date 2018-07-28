Филипп Киркоров планирует вновь выступить в Баку с сольным концертом (ФОТО)

28 июля 2018 16:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Король российской эстрады, народный артист России Филипп Киркоров планирует в конце этого года вновь выступить в Баку с сольным концертом, сообщил Trend Life артист.

"Я в третий раз принимаю участие в международном фестивале "ЖАРА", в этом грандиозном событии музыкального мира. Никогда не забуду свой первый сольный концерт в Баку, который прошел два года назад в Baku Crystall Hall, когда зал был переполнен, с какой теплотой встречал меня зритель. Эти же чувства испытываю каждый раз, выходя на сцену фестиваля "ЖАРА". Здесь потрясающие зрители и неповторимая атмосфера. Поэтому планирую в конце этого года вновь выступить в Баку с сольным концертом", - отметил Филипп Киркоров.

Фестиваль "ЖАРА 2018" проходит 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. Фестиваль проводится в третий раз. В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

​​​​​​(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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