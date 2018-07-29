"Острый репортаж" Аллы Михеевой из Баку и самый вкусный люля-кебаб (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная российская актриса и телеведущая Алла Михеева, хорошо известная зрителям по рубрике "Острый репортаж" в программе "Вечерний Ургант" Первого канала (Россия) прилетела в Баку на Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018", сообщает Trend Life.

В столице Азербайджана в рамках съемок "Острого репортажа" Михеева пообщалась с гостями и участниками фестиваля "ЖАРА-2018".

В беседе с представителями азербайджанских СМИ Алла Михеева отметила, что ей очень понравился наш город.

"Нахожусь под большим впечатлением. Мне очень нравится Баку, была в Старом городе (прим. - Ичери Шехер), к сожалению не нашла то место где проходили съемки эпизода из кинокомедии "Бриллиантовая рука". Очень надеюсь, что сегодня я увижу это знаменитое место", - сказала телеведущая

Рассказывая о том, что она уже успела попробовать блюда азербайджанской национальной кухни, телеведущая отметила, что в Баку самый вкусный люля-кебаб.

Отметим, что третий фестиваль "ЖАРА" проходит 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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