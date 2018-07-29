Помню вкус осетрины с наршарабом - лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев о визите в Баку

29 июля 2018 11:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист России, лидер музыкальной группы "Любэ" Николай Расторгуев в качестве гостя посетил Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018", сообщает Trend Life.

"Кто же не слышал о фестивале "ЖАРА" в Баку. Но, так как я здесь никогда не был, стало интересно, как проходит фестиваль. В графике было пару свободных дней, позвонил Эмину Агаларову, он мгновенно все организовал и вот я здесь. Выступать не буду, приехал в качестве гостя", - рассказал Расторгуев.

Подчеркивая, что организация фестиваля замечательная, народный артист отметил, что был в Баку очень давно.

"В Баку я был, но очень давно. Помню вкус осетрины с наршарабом", - добавил исполнитель.

Третий фестиваль "ЖАРА" проходит 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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