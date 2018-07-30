На фестивале "ЖАРА" всегда хочется выглядеть роскошно - Жасмин (ФОТО)

30 июля 2018 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Изюминка Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018" в том, что здесь жарко, в прямом и переносном смысле, сказала Trend Life заслуженная артистка России, певица Жасмин.

"А еще не каждый фестиваль проходит на побережье моря. Здесь всегда радушная, теплая и добрая атмосфера. В Азербайджане очень эмоциональные люди, которые любят и знают толк в танцах и музыке, поэтому вдвойне приятно здесь выступать", - сказала артистка.

Жасмин также отметила, что, приезжая на фестиваль "ЖАРА", всегда хочется выглядеть роскошно, и она также как и другие звезды прилетела в Баку с несколькими чемоданами, в которых большое количество нарядов.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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