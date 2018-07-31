Азербайджанские девушки очень красивые – российский дизайнер Белла Потемкина (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Одним из почетных гостей Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018" была известный российский дизайнер Белла Потемкина. Дизайнер не первый раз принимает участие в фестивале "ЖАРА", а многие звезды выходят на красную дорожку мероприятия в нарядах из ее коллекции.

"Баку – это очень вкусная еда, потрясающие море, пляжи, и, конечно, добродушные люди", - поделилась с Trend Life впечатлениями от визита дизайнер.

На вопрос, какие модные советы и рекомендации она могла бы дать азербайджанским девушкам, Белла Потемкина подчеркнула, что, наоборот, у них можно многому поучиться.

"Азербайджанские девушки очень красивые, роскошные, стильные и ухоженные, на них очень приятно смотреть", - добавила дизайнер.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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