Олег Меньшиков в гостях у азербайджанского художника

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист России, актер театра и кино, театральный режиссер Олег Меньшиков находится с визитом в столице Азербайджана. Об этом написал на своей странице в Instagram известный азербайджанский художник Али Шамси, сообщает Trend Life.

Судя по размещенной Али Шамси фотографии, известный актер побывал в древней части столицы Азербайджана - Ичери Шехер, где посетил мастерскую художника.

"Сегодня наш гость - дорогой Олег Меньшиков", - подписал совместное фото с актером Шамси.

Олег Меньшиков является обладателем ряда кино- и театральных премий и наград. Зрителям он хорошо известен по ролям в фильмах "Покровские ворота", "Утомленные солнцем", "Легенда №17", "Притяжение" и многим другим.

После окончания театрального училища в 1981 году он поступил в Малый театр России. Одна из самых ярких ролей, сыгранных им в этом театре, — роль Ганечки в спектакле по роману Фёдора Достоевского "Идиот". В 1985 году Меньшиков перешёл в группу театра имени Ермоловой, где проработал до 1989 года.

Став свободным актёром, в 1991 году сыграл роль Сергея Есенина в спектакле "Когда она танцевала" Лондонского театра "Глобус".

4 апреля 2012 года был назначен художественным руководителем драматического театра имени Ермоловой.

(Автор: Джани Бабаева)

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