В Баку всегда отличное настроение – Ани Лорак (ФОТО/ВИДЕО)

3 августа 2018 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Украины Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, в третий раз принимал участие на Международном музыкальном фестивале «ЖАРА», и поделилась своими впечатлениями с Trend Life.

«Неоднократно была в Баку, выступала с концертами, и фактически стала постоянным жителем фестиваля «ЖАРА» (смеется). В Баку всегда отличное настроение, никогда так не было жарко по-настоящему. Надо только наслаждаться и радоваться, праздник удался на славу и с нетерпением ждем очередной визит в прекрасную столицу Азербайджана, на лучезарный берег Каспия», - сказала Ани Лорак.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор - Вугар Иманов. Фото – Заур Мустафаев)

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