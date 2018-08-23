Анна Нетребко приготовила азербайджанский плов

23 августа 2018 00:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Супруга народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова – звезда мировой оперы, народная артистка России Анна Нетребко приготовила азербайджанский плов, сообщает Trend Life.

На своей странице в Instagram Анна Нетребко поздравила всех мусульман со священным праздником Гурбан байрамы, и показа видеоролики и фотографию, приготовленного в старинном газане плова.

"Всех с праздником Гурбан байрам. Азербайджанский плов",- написала на своей странице звезда мировой оперы.

Напомним, что в 2015 году Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов создали семью.

Ранее в одной из телепередач в эфире Первого канала (Россия) мама Юсифа Эйвазова Шафига Мамедова отметила, что Анна Нетребко прекрасно готовит и, приезжая в Баку, звезда мировой оперы интересовалась национальной азербайджанской кухней и специями.

Анна Нетребко – драматическое сопрано. Примадонна современной оперной сцены, лауреат Государственной премии России. Она стала первым классическим музыкантом, вошедшим в число самых влиятельных людей рейтинга Time 100 от Time Magazine. Была названа лучшей певицей 2017 года на International Opera Awards в Лондоне. В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов России.

Юсиф Эйвазов - драматический тенор. Лауреат и обладатель гран-при ряда международных конкурсов, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят в Перу
Культура 4 августа 12:19
Народный артист Азербайджана выступил на гала-концерте в честь закрытия ЧМ 2018 (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 16 июля 12:28
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят на открытии зала "Зарядье" в Москве
Культура 12 июля 11:13
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов впервые дадут концерт в Большом театре России
Культура 21 июня 16:34
Народный артист Азербайджана выступил на сцене берлинского театра Штаатсопер
Культура 20 июня 11:25
Народный артист Азербайджана выступил на грандиозном гала-вечере в честь открытия ЧМ-2018 (ФОТО)
Культура 14 июня 16:24
Лента новостей
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров
Звёздный мир 00:11
Число причастных к покушению на Мадуро возросло до 43 человек
Другие страны 22 августа 23:18
Лукашенко рассказал о проблемах между Беларусью и РФ
Европа 22 августа 22:56
В Египте перевернулся микроавтобус: 6 человек погибли, 12 ранены
Европа 22 августа 22:08
Афганистан не будет участвовать во встрече в Москве в начале сентября
Другие страны 22 августа 21:35
У берегов Мальты спасли сто мигрантов
Европа 22 августа 21:07
В США экстренно сел самолет, перевозивший 225 человек
США 22 августа 20:38
На Эльбрусе молния ударила в двух альпинистов
Россия 22 августа 20:25
SOCAR Trading увеличит поставки СПГ на Мальту
Энергетика 22 августа 19:17