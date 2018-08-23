БАКУ /Trend Life/ - Супруга народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова – звезда мировой оперы, народная артистка России Анна Нетребко приготовила азербайджанский плов, сообщает Trend Life.

На своей странице в Instagram Анна Нетребко поздравила всех мусульман со священным праздником Гурбан байрамы, и показа видеоролики и фотографию, приготовленного в старинном газане плова.

"Всех с праздником Гурбан байрам. Азербайджанский плов",- написала на своей странице звезда мировой оперы.

Напомним, что в 2015 году Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов создали семью.

Ранее в одной из телепередач в эфире Первого канала (Россия) мама Юсифа Эйвазова Шафига Мамедова отметила, что Анна Нетребко прекрасно готовит и, приезжая в Баку, звезда мировой оперы интересовалась национальной азербайджанской кухней и специями.

Анна Нетребко – драматическое сопрано. Примадонна современной оперной сцены, лауреат Государственной премии России. Она стала первым классическим музыкантом, вошедшим в число самых влиятельных людей рейтинга Time 100 от Time Magazine. Была названа лучшей певицей 2017 года на International Opera Awards в Лондоне. В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов России.

Юсиф Эйвазов - драматический тенор. Лауреат и обладатель гран-при ряда международных конкурсов, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло.

(Автор: Джани Бабаева)

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