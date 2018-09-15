Здравствуй, школа! - азербайджанские знаменитости отвели детей в первый класс (ФОТО)

15 сентября 2018 16:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 15 сентября в Азербайджане отмечают День знаний.

В этот день волнуются не только те, кто в первый раз пошел в первый класс, но и мамы и папы, бабушки и дедушки, тети и дяди первоклассников. Первый звонок сегодня прозвенел для огромного количества ребятишек по всей стране, в том числе и для детей азербайджанских знаменитостей. Кстати, последние с удовольствием делятся на своих страницах в социальной сети фотографиями любимых чад в школьной форме и с красивыми букетами для первой учительницы.

Предлагаем читателям Trend Life посмотреть, кто из знаменитостей сегодня проводил своих детей в школу.

Сегодня у известного исполнителя Эльчина Гусейнова, несомненно, есть повод для радости и гордости – его сын Панах стал учеником первого класса.

А вот дочь продюсера Тараны Самедовой – Суэль в этом году пошла в третий класс. Звездная мама знает, что все школьные принадлежности надо покупать заранее, поэтому фотографией о подготовке к школе Самедова поделилась задолго до начала учебного года.

Актер Эльчин Иманов готов прервать любые съемки и репетиции, чтобы в этот знаменательный день быть рядом с сыном-первоклашкой.

Сын известного азербайджанского дизайнера Ляман Аскеровой тоже пошел в первый класс. Впереди у маленького Исмаила познавательные уроки и шумные перемены.

Заслуженный артист, актер Эльшан Джабраилов тоже проводил сына в первый класс. Актер знает, как это волнительно, и поэтому поздравил всех родителей, которые так же, как и он, в первый раз отвели своих чад на школьную линейку.

Заслуженный артист, исполнитель на таре Эльчин Гашимов поздравил всех родителей и детей с Днем знаний.

Певец Эмиль Бадалов поделился на своей странице в социальной сети фотографией племянника, который сегодня отправился за знаниями и новыми друзьями.

(Автор: Джани Бабаева)

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