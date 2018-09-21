Группа KISS объявила о завершении концертной деятельности

Американская рок-группа KISS анонсировала прощальный тур, после которого прекратит свою концертную деятельность.

О решении группы сообщил вокалист KISS Пол Стэнли, передаёт РИА Новости.

"Это будет наш последний тур. Он станет самым ярким, самым большим шоу, которое мы когда-либо делали. Люди, которые любят нас, приходите! Те, кто никогда нас не видел — час пробил", — заявил Стэнли в финальном выпуске шоу America's Got Talent.

Позднее другой участник группы Джин Симмонс в своем Instagram опубликовал фотографию с анонсом тура, который получил название "End of the road".

"Это было потрясающее приключение вместе со всеми вами. Мы не могли уйти, не сказав: "до свиданья"… В этом шоу будет больше взрывов, хитов и шума, чем когда-либо!", — отметил музыкант.

Группа KISS, основанная в 1973 году в Нью-Йорке, играет музыку в жанрах глэм-рок и хард-рок. Помимо этого, она известна ярким сценическим гримом и концертными шоу с применением пиротехники.

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