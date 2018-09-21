Айгюн Кязымова и рэпер Rauf - бэкстэйдж нового клипа "Yaraşdın mənə" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В социальных сетях представлен бэкстэйдж со съёмок нового клипа "Yaraşdın mənə" (Ты мне очень подходишь) народной артистки Азербайджана, Дивы отечественной эстрады Айгюн Кязымовой с восходящей звездой рэпа Rauf (Рауф Ахмедов), сообщает Trend Life.

Клип был представлен в конце мая, а трек стал одним из отличительных хитов этого лета. По имеющейся информации, SS production совместно с Mərkəz production собираются выпустить новый дуэт Айгюн Кязымовой и Рауфа Ахмедова. Новый проект будет представлен в середине октября.

Автор проекта - Айсель Раджабли, слова и музыка, режиссер - Ниджат Меликов, оператор - Алексей Ламах, музыкальный и исполнительный продюсер - Фарид Исмайлов, саунд - продюсеры Рамин Велибеков и Исмаил Асадов, имидж - дизайнер Руфат Исмаил, стилисты Руха и Кадыр Амир.

(Автор: Вугар Иманов)

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