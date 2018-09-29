Умер сооснователь рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин

29 сентября 2018 05:12 (UTC+04:00)

Американский музыкант, основатель и вокалист рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин скончался на 77 году жизни в четверг, сообщает издание Pitchfork со ссылкой на представителя музыканта, передает РИА Новости .

Согласно изданию, причина и обстоятельства смерти музыканта не уточняются, однако сообщается, что рядом с музыкантом в этот момент находилась его супруга Сюзан Балин.

Марти Балин сформировал музыкальную группу Jefferson Airplane в 1965 году. Композиции альбома группы Surrealistic Pillow, записанного два года спустя, возглавили музыкальные чарты и принесли группе международную популярность. Спустя несколько лет Балин формально покинул группу. Музыкант работал над сольными проектами, однако время от времени возвращался в коллектив и гастролировал вместе с группой.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Владимир Маркин в Баку: Ух ты, так это же Дамла и Шебнем Товузлу (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 26 сентября 14:25
Самед Самедов представил видеоролик о любви современной молодежи (ВИДЕО)
Звёздный мир 25 сентября 15:13
Супермодель Наталья Водянова восхищена красотой Баку (ФОТО)
Звёздный мир 25 сентября 12:32
Участница "Евровидения" соберет в Баку поклонников (ВИДЕО)
Звёздный мир 24 сентября 18:11
Айгюн Кязымова и рэпер Rauf - бэкстэйдж нового клипа "Yaraşdın mənə" (ВИДЕО)
Звёздный мир 21 сентября 18:36
Фаик Агаев стал… мойщиком машин (ВИДЕО)
Звёздный мир 21 сентября 15:30
Лента новостей
В Японии почти 100 тысяч домов остались без света из-за тайфуна "Трами"
Другие страны 06:14
Facebook нашла уязвимость в системе безопасности
ИКТ 05:45
Мадуро рассказал о значении встречи с Трампом
Другие страны 04:01
Генсек ООН на встрече с главой МИД Сирии высказался за создание конституционной комиссии
Другие страны 03:31
"Монако" проиграл "Сент-Этьену" в чемпионате Франции по футболу
Спорт 03:16
Продолжающаяся вооруженная агрессия Армении против Азербайджана представляет наибольшую угрозу перспективам развития региона - министр
Политика 02:35
«Цикл» в представлении Раина Султанова и Исфара Сарабского в рамках Фестиваля Насими
Культура 01:37
В Центре Гейдара Алиева прошел потрясающий вечер духовной музыки с участием всемирно известного Сами Юсуфа (ФОТО)
Азербайджан 01:30
В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими (ФОТО)
Культура 01:24