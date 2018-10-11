Ирина Антоненко из фильма о Муслиме Магомаева представила гламурную фотосессию (ФОТО)

11 октября 2018 16:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку проходят съемки восьмисерийного художественного фильма о легендарном азербайджанском исполнителе, всемирно известном певце и композиторе, народном артисте СССР Муслиме Магомаеве, сообщает Trend Life. Фильм снимает Первый канал России.

Режиссер - Олег Асадулин, продюсер - Данила Шарапов. В роли легендарного певца - сербский актер Милош Бикович. В образе жены Муслима Магомаева – известной оперной певицы Тамары Синявской, по всей видимости, российская актриса и моделью Ирина Антоненко, которая представила в Facebook гламурную фотосессию.

Напомним, что ранее Милош Бикович представил в Instagram фото с Ириной Антоненко, которое подписал: "Готовим проект. Угадайте, какая мы известная пара?" - пишет в комментарии к фотографии исполнитель роли Муслима Магомаева актер Милош Бикович. В свою очередь, Ирина Антоненко представила в Instagram кадр в образе, схожем с образом Тамары Синявской, который был сделан во время съемочного процесса.

Ирина Антоненко - победительница конкурса "Мисс Россия 2010",обладательница титулов "Мисс Автозвук 2008" и "Мисс Екатеринбург 2009". Снималась в фильмах "Осиное гнездо", "Заклятые подруги", "Эластико", "Дед Мороз. Битва Магов", "Корабль" и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)

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