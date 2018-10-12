Эмин Агаларов: Посвящается всем, кто пожертвовал своей жизнью во имя Родины (ВИДЕО)

12 октября 2018 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский исполнитель, народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) представил в социальных сетях новый проникновенный клип "Когда-то я уйду", сообщает Trend Life на официальную страницу музыканта.

"Искреннее и наполненное смыслом видео на новый сингл "Когда-то я уйду" посвящается всем, кто пожертвовал своей жизнью во имя Родины. Это романтическая история-драма о настоящей любви, дружбе, верности и о том, какой ущерб война наносит человеческим отношениям. Мы хотели напомнить о ценностях, про которые никогда нельзя забывать: о настоящих чувствах, искренних взаимоотношениях, преданности, любви к Родине и героических подвигах. Сама песня - послание солдата своей возлюбленной, с которой он обещает оставаться всегда, даже когда его не будет рядом…", - отметил Эмин Агаларов.

В ролях: Анастасия Дубровина, Букатарь Филипп, Мелания Арбатская, Артём Божутин и Елена Соловьева. Режиссер - Юрий Ярушников, оператор - Денис Смирнов, автор музыки - Daris (Дарья Кузнецова), автор слов - Татьяна Рогозина.

(Автор: Вугар Иманов)

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