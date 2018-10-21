Феерическое день рождение Тунзали Агаевой в Бакинском Конгресс центре при аншлаге (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском Конгресс центре прошел концерт заслуженной артистки Азербайджана, певицы и композитора Тунзали Агаевой под названием “Şərhsiz” (Без комментариев), сообщает Trend Life.

В этот вечер все было прекрасным! Тунзаля Агаева словно бабочка порхала на сцене, своими зажигательными композициями дарила зрителям позитивные эмоции, а лирическими – душевную романтику. Исполняла новые композиции, а хиты представляла в новой аранжировке в сопровождении группы «Хиджаз», симфонического оркестра под управлением Кямрана Асадуллаева и исполнителей на народных инструментах. Блистала в платьях от Дома моды Гюльнары Халиловой, и источала по-настоящему добрую ауру. Певица благодарила всех за поддержку и организацию вечера, тепло общалась со зрителями, которые одаривали овациями и цветами, а поклонники, не переставая скандировали ее имя и подпевали вместе с нею. В этот день ей исполнилось 42 года (зрители узнали об этом под конец концерта), хотя по задору – не больше 24-х. А ведь именно в этом возрасте, 18 лет назад, ее узнала широкая публика, когда она стала победительницей конкурса молодых исполнителей «Бакинская осень». А в 2006 году получила звание «Заслуженного артиста» и стала самым молодым исполнителем, удостоенным такого звания в Азербайджане. И все эти годы она всегда была, как говорится, на плаву, далекая от звездной болезни и искренняя, трудолюбивая и по-настоящему талантливая. Многожанровый диапазон певицы – от отечественной до мировой эстрады, от джаза до народных песен, всегда привносили яркие краски в творчество и были интересны любителям музыки. Написанные и исполняемые ею композиции всегда были любимы, но главное, что она приобрела за эти годы – это искренняя любовь людей! И не только в творчестве, ведь ее активная гражданская позиция и роль в общественной жизни страны, участие в благотворительных и социальных акциях, международных спортивных мероприятиях – звездный посол Национального Олимпийского комитета, первых Европейских игр и IV Исламских игр солидарности в Баку - заслуживает самых высоких слов. Поэтому не удивительно, что в этот день был аншлаг!

А концерт она назвала «Без комментариев» потому, что музыка для нее – это самое высокое чувство, самое поэтическое, самое могущественное, самое живое из всех искусств! И поэтому, как говорится, без комментариев…

(Автор и фото - Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.