Эмин Агаларов показал настоящую любовь через чувственный танец – премьера (ВИДЕО)

29 декабря 2018 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) представил в социальных сетях премьеру нового клипа на песню "Вершина" из нового русскоязычного альбома "Неба не боялись", сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу музыканта.

Съемки клипа проходили на катке в VEGAS Кунцево, а также в Санкт-Петербурге.

"Это добрая и немного грустная история о настоящей любви, которую главный герой несет в своем сердце всю жизнь. Профессионализм актеров-фигуристов помог ярко представить настоящую любовь через чувственный танец", - отметил EMIN.

Автор музыки и слов – Любаша, режиссер - Евгений Спиваков, оператор-постановщик - Денис Смирнов, директор - Анастасия Королёва, продюсер - Александра Ефимова. В клипе снялись Саша Топорова, Сережа Ефимов, Мария Баранова и Тимур Воситов.

(Автор: Вугар Иманов)

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