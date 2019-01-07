Татьяна Арно ведет здоровый образ жизни в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная российская телеведущая Татьяна Арно отдыхает в Азербайджане, где наслаждается свежим воздухом и невероятно красивой природой Габалы, сообщает Trend Life.

Делясь фотографиями в Instagram, Татьяна Арно написала, что в Габале проходит детокс-программу по очищению организма и соблюдает строгую диету. Телеведущая пообещала своим подписчикам, что в ближайшие дни расскажет про свои приключения, а также о здоровом образе жизни в Азербайджане.

Отметим, что Татьяна Арно вместе с Валдисом Пельшем вела популярную программу "Розыгрыш" на Первом канале (Россия), также известна по другим телепроектам.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.