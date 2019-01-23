Эмин Агаларов стал частью художественной экспозиции (ВИДЕО)

23 января 2019 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) представил видеоклип на композицию "Let Me Go" ("Отпусти меня"), сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу музыканта.

"Мы не могли больше заставлять вас ждать, поэтому представляем новый клип "Let Me Go". Это история об умении понимать и ценить искусство. Надеюсь, вы получите такое же удовольствие от просмотра клипа, как я во время съёмок. Большое спасибо моей международной команде и режиссёру Бретту Салливану за реализацию этого видео, а Робину Шульцу за такую классную песню", - написал EMİN на своей странице.

В видеоролике "Let Me Go" демонстрируются различные течения и направления в современном искусстве. В итоге герой EMINа, который вначале был лишь зрителем, становится частью художественной экспозиции.

(Автор: Джани Бабаева)

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