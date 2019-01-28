Концерт группы BTS в Сеуле вызвал ажиотаж тинейджеров в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В двух кинотеатрах сети Park Cinema был показан концерт известной корейской k-pop-группы BTS, который состоялся в Сеуле в рамках их мирового турне «LOVE YOURSELF». Зрители, большинство которых составили тинейджеры, проявили огромный интерес к этим концертам, которые были продемонстрированы в Park Cinema Flame Towers и Park Cinema Metropark, сообщили Trend Life организаторы.

«Мы знали, что в Азербайджане достаточно поклонников группы BTS, и думая именно о них, решили показать концерт. Однако, даже не ожидали, что интерес будет настолько массовым», - отметил пиар-менеджер сети кинотеатров Park Cinema Рустам Фаталиев.

Транляция концерта в Баку была высоко оценена со стороны фан-клуба BTS в Азербайджане.

«На следующий день после концерта в оба кинотеатра были отправлены цветы и благодарственные письма. Мы, в свою очередь, хотим сказать спасибо поклонникам этой группы», - сказал Рустам Фаталиев.

Сеульский концерт на Национальном стадионе южнокорейской столицы собрал 80 000 зрителей. Группа BTS состоит из семи членов – RM (Ким Намджун), Jin (Ким Сок Джин), Suga (Мин Юн Ги), J-hope (Джей-хоп), Jimin (Пак Джимин), Teahyung (Ким Техйон) и Jungkook (Джон Джогук). Несмотря на то, что большинство фильмов группа исполняет по-корейски, фанаты их прекрасно понимают.

«Они пропагандируют самые лучшие вещи: любовь, уважение, понимание. Некоторые из нас даже начали учить корейский язык», - сказала одна из бакинских поклонниц группы.

(Автор: Вугар Иманов)

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