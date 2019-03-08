Гюльнара Керимбекова готовит проект об известных бакинках (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица, актриса Государственного академического музыкального театра Гюльнара Керимбекова готовит проект, посвященный известным бакинкам, сообщила Trend Life исполнительница.

«В каждом городе и регионе Азербайджана есть женщины, которые внесли большой вклад в развитие национальной культуры и искусства. Мой проект будет посвящен женщинам родного Баку – актрисам, певицам, танцовщицам, художницам, режиссерам, писательницам.. И в этот весенний светлый праздник – Международный день 8 марта - сердечно поздравляю всех наших женщин, желаю огромного счастья и процветания», - сказала Гюльнара Керимбекова.

Клип запланировано представить во Всемирный день бакинцев 1 июля.

(Автор: Вугар Иманов)

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