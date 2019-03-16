Умерла Юлия Началова

16 марта 2019 22:04 (UTC+04:00)

Певица Юлия Началова умерла в субботу вечером, сообщила пиар-директор артистки Анна Исаева, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", - написала она в Instagram.

В понедельник стало известно, что артистка попала в реанимацию одной из московских клиник. Отмечалось, что причиной госпитализации стало резкое повышение уровня сахара в крови.

В среду певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее сегодня отец Началовой сообщил, что артистке прооперировали ногу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Скоростной поезд Баку-Гянджа для лирических чувств певицы (ВИДЕО)
Звёздный мир 13:24
В Москве прошла pre-party премии "ЖАРА Music Awards" (ФОТО)
Звёздный мир 13 марта 21:38
Турецкая мега-звезда Сибель Джан в Баку: концерт, ковры, современное искусство (ФОТО)
Звёздный мир 12 марта 18:06
Феерическое шоу Jah Khalib в Баку: Моя главная цель дарить людям эмоции (ФОТО)
Звёздный мир 11 марта 14:16
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Шах по имени Фаик (ВИДЕО)
Звёздный мир 10 марта 00:46
Гюльнара Керимбекова готовит проект об известных бакинках (ВИДЕО)
Звёздный мир 8 марта 15:34
Лента новостей
В ФРГ в 2018 году зарегистрировали почти 2 тыс. преступлений против беженцев
Европа 21:58
Лучшие моменты Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 21:23
В результате проведенных реформ Азербайджан еще больше усилился - депутат
Общество 21:22
Более сотни сторонников Brexit направились маршем на Лондон
Европа 20:56
Подписанное Президентом Азербайджана распоряжение о помиловании – очень большой гуманный шаг в преддверии Новруза - депутат
Политика 20:32
СМИ: при пожаре в Париже, устроенном манифестантами, пострадали 11 человек
Европа 20:24
Поезд Кутаиси-Батуми сошел с рельсов
Грузия 20:16
Применение в Азербайджане системы ОМС предотвратит незаконные выплаты - депутат
Общество 20:11
В работе Telegram произошел масштабный сбой
ИКТ 19:48