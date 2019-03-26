Азербайджанский участник "Евровидения" выступил в грандиозном шоу в Алмате (ВИДЕО,ФОТО)

26 марта 2019 14:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский победитель "Евровидения 2011", популярный певец Эльдар Гасымов выступил на концерте на площади "Астаны" в городе Алматы (Казахстан), посвящённом празднику Новруз, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнителя.

В мероприятии приняли участие официальные власти города и мэр Алматы. Певец исполнил свои хиты, а также песню-символ Новруза в Азербайджане "Novruz Gəlir, Yaz Gəlir" в новой аранжировке, специально созданную к мероприятию. Во время исполнения певца сопровождали 24 танцовщицы из Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.

В дни Новруза (Наурыз) было подготовлено множество мероприятий, посвященных Дню весеннего равноденствия. Сразу на семи локациях одновременно прошли концерты, ярмарки, мастер-классы, конкурсы и выставки. Яркое шествие по городу, с которого началось празднование, перформансы, необычные номера и традиции древнего праздника были представлены в грандиозном шоу. На площади "Астана" в эти дни по традиции были установлены юрты, шатры и разнообразные инсталляции на тему Наурыза. В ходе празднования всем гостям бесплатно раздавали бауырсаки и разливали традиционное угощение - Наурыз-коже. Для всех желающих были организованы мастер-классы ремесленников, выставки музыкальных инструментов, ловчих птиц и казахских тазы, а также выступление кочевого цирка с участием канатоходцев, ходулистов и др. Была представлена большая концертная программа с участием отечественных и зарубежных исполнителей и коллективов.

(Автор: Вугар Иманов)

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