Зажигательное шоу Cardi B: Азербайджан - прекрасная страна, хорошие люди, вкусная еда (ВИДЕО, ФОТО)

29 апреля 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - "Баку, Азербайджан, спасибо, что пригласили меня на мероприятие Формулы-1! Прекрасная страна, хорошие люди, вкусная еда", - написала на своей странице в İnstagram американская хип-хоп-певица, телевизионная и интернет-звезда, обладательница премии "Грэмми" Белкалис Альманзар, более известна под псевдонимом Cardi B, особенно благодаря юмористическим скетчам и вайнам в Instagram.

В воскресенье по завершении Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан в Baku Crystal Hall прошло грандиозное шоу Карди Би. Всемирно известная хип-хоп певица выступив на бакинской сцене в рамках гоночного уикенда, завершив Гран-при Азербайджана музыкальной программой. В концертной программе также приняли участие DJ Mendoza и азербайджанская звезда AISEL.

Напомним, что 26-28 апреля в Баку прошел Гран-при Формула-1 SOCAR Азербайджан. В этих гонках победителем стал пилот немецкой команды "Mercedes" Валттери Боттас.

(Автор: Вугар Иманов)

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