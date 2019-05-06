В Баку пройдет зажигательный вечер рэпера CYGO

6 мая 2019 16:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Electra Events Hall 1 июня в 20.00 состоится концерт белорусского рэпера CYGO (Цуго), сообщает Trend Life.

CYGO выступит с полной программой - в том числе и главным хитом «Panda E» «Оттепели Теперь», а также треками с нового мини-альбома «Псих без нее не может». Начните это лето ярко!

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн на www.iticket.az.

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Несмотря на то, что молодой автор и исполнитель, который называет себя CYGO, выпустил всего несколько клипов, ему прочат большое будущее.  Настоящее имя исполнителя – Леонид Вакальчук, он родился 6 июня 1998 года в белорусском Могилёве, где и провёл детские годы. Леонид – чистокровный цыган. В 2017 году принял участие в 3 сезоне международного хип-хоп шоу «Рэп Завод», заняв второе место. Летом 2018 года представил сингл «Panda E», заняв ведущие места в известных чартах. Песня вошла в чарты Apple Music, Boom, Top YouTube Hits, Top Radio Hits, Itunes, Яндекс. Музыка. Позже на сингл был снят видеоклип. По итогам 2018 года песня «Panda E» была признана самой прослушиваемой в России. Второй песней певца стала «Оттепели теперь», которую он представил в этом же году. Следующей песней стала «Больной на голову». В 2019 году у исполнителя вышел альбом получивший название «Псих без неё не может». Слово CYGO происходит от слияния слов «цыган» и английского «sugar». Сладкий цыган – это Цуго, а Сайго («psycho») в переводе – безумец. «Да, я безумный сладкий цыган», – говорит Леонид.  

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