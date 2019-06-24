Российские звезды провели "разведку боем" перед "ЖАРОЙ". Очень горячо! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze прошло грандиозное pre-party четвертого Международного фестиваля "ЖАРА 2019", сообщает Trend Life.

В праздничном вечере приняли участие народные артисты Азербайджана Эмин Агаларов (EMİN), Бриллиант Дадашева, Зульфия Ханбабаева и Айгюн Кязымова, победительница "Евровидения 2011" Нигяр Джамал, представители Азербайджана на "Евровидении" Чингиз Мустафаев (2019 год), Айсель Мамедова (2018), Сямра Рагимли (2016) и Диляра Кязымова (2014). Из зарубежных звезд – группы SEREBRO и MBAND, CYGO (Леонид Вакульчук), Ирина Нельсон, Люся Чеботина и DJ TWINS (сестры-близнецы Анна и Кристина Грушины). Ведущая вечера – Юлия Барановская.

Российские гости поделились мыслями о "ЖАРЕ", некоторые впервые приехали в Баку.

Люся Чеботина: "Я очень счастлива, что приехала в Баку, выступаю в pre-party. Я здесь впервые. Мне было очень приятно встретить здесь Чингиза Мустафаева, с которым я познакомилась еще в 2013 году, на "Новой волне" в Юрмале. Он отлично выступил в этом году на "Евровидении". Все просто замечательно! Много публики, эмоции переливаются через край, впечатления яркие, а жара такая, что прямо тянет искупаться в Каспии. "Разведка боем" удалась и теперь знаю, что надо приезжать в Баку не с одним мененджером, а всей бандой".

Группа SEREBRO (Елизавета Корнилова, Марианна Кочурова, Ирина Титова): "Мы впервые приезжаем в Баку и восхищены гостеприимством азербайджанцев. Это очень приятно, и выступать перед такой публикой доставляет особое удовольствие. Баку очень красивый город и мы надеемся вновь вернуться в вашу замечательную столицу. Большое спасибо организаторам "ЖАРЫ", что дают возможность блеснуть талантом таким молодым артистам как мы, выступить перед такой потрясающей аудиторией".

DJ TWINS: "Мы впервые приехали в Баку – это очень красивый город и здесь потрясающая позитивная атмосфера. "ЖАРА" – это один из наших самых любимых фестивалей, и мы с удовольствием принимаем участие в pre-party. Все очень круто, ярко и жарко! Наша зажигательная, жаркая музыка очень созвучна с проектом в Баку".

Ирина Нельсон: "Здесь очень классно! Очень горячо! Великолепная музыка, большой праздник, фейерверк эмоций – просто чудо! Баку сказочно преобразился, это великолепный солнечный город, который поражает своей архитектурой и оригинальностью, а люди - своими улыбками, добротой и музыкальностью. У вас прекрасная музыка, я особенно обожаю, когда звучит азербайджанский балабан – это музыка уносит меня в другие измерения! Баку ассоциируется с песней "Пусть всегда будет солнце!"".

Бахтияр Алиев (Bahh Tee), генеральный продюсер музыкального лейбла Zhara Music радиостанции "ЖАРА FM": "Мы с Эмином год назад открыли музыкальный лейбл Zhara Music, это наше совместное детище. За год лейбл показал отличные результаты, самые лучшие в истории. Это самый быстрорастущий и прогрессивный лейбл не только в России, но и в странах СНГ. Команда Zhara Music показала, что действительно умеет делать большие проекты, поэтому Эмин решил, что будет лучше, если она улучшит деятельность "Жара FM". Показатели радиостанции на данный момент очень крутые, но мы сделаем ее еще лучше. Когда я сам выступал и гастролировал, мне всегда было интересно, почему на российской сцене есть представители разных наций, а азербайджанцев очень мало. После ухода великого Муслима Магомаева в России на сцене остались лишь Эмин Агаларов и я. Мне всегда хотелось поделиться опытом. Есть очень много талантливых азербайджанских исполнителей, которые могут быть достойно представлены в России. Сейчас на российской сцене очень популярны наши азербайджанские артисты, среди которых HammAli & Navai, Rauf & Faik, Jony и Elman. Мы с моим партнёром и другом Эмином стоим во главе всего этого и стараемся им помочь. Что касается "ЖАРЫ", то это очень крутое мероприятие и вызывает невероятные эмоции. Мы планируем снять в Баку два клипа на мои новые песни из предстоящего альбома".

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" пройдет 25, 26, 27 и 28 июля в Sea Breeze. Фестиваль откроется 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля – выступят звезды 90-х и пройдет творческий вечера группы "Любэ", 27 июля станет днем хитов нулевых и пройдут творческие вечера Григория Лепса и Стаса Михайлова, 28 июля будет посвящен поколению Z – в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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