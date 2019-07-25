Звезды на красной дорожке открытия фестиваля "ЖАРА 2019" в Баку (ФОТО)

25 июля 2019 22:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось открытие четвертого Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019", который пройдет с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря, сообщает Trend Life.

На открытии традиционно звезды прошли по красной дорожке, ответили на вопросы ведущих Яны Кошкиной и Константина Тарасюка, и журналистов.

В этом году принимает участие около 250 артистов. Гостям будут представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", сольный концерт Timati. Фестиваль открывается гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля – выступят звезды 90-х, 27 июля станет днем хитов «нулевых», 28 июля будет посвящен поколению Z – в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Программа фестиваля:

25 июля – Эмин Агаларов, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Зульфия Ханбабаева, Лолита, Сергей Лазарев, Валерия, Ани Лорак, Время и Стекло, Artik & Asti, Burito, Monatic, Настя Каменских, A Studio, Ольга Бузова, Вера Брежнева, Глюкоза, Рита Дакота, Zivert, Александр Панайотов, Mozgi, Макс Барских, Bosson, Чингиз Мустафаев, Альбина Джанабаева, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Alessandra, Фидан Гусейнова, Дмитрий Мататов, Юлия Беретта, Маша Романова, Элина Чага.

26 июля –Эмин Агаларов, Филипп Киркоров, Айгюн Кязымова, Бриллиант Дадашова, Artik & Asti, Руки Вверх, Отпетые мошенники, Фабрика, Виктория Дайнеко, Brandon Stone, Новые самоцветы, Слава, Любовь Успенская, Жасмин, Ильгар Хаял, Нигяр Джамал, Леонид Агутин, Тамара Гвердцители, Диана Арбенина, творческие вечера - Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа "Любэ".

27 июля – Эмин Агаларов, Григорий Лепс, Владимир Кузьмин, Руки Вверх, Митя Фомин и Hi - Fi, Алена Апина, На-На, Наташа Королева, Brandon Stone, Александр Панайотов, Слава, Любовь Успенская, Лайма Вайкуле, Александр Буйнов, Александр Малинин, Жасмин, Ирина Нельсон, Диляра Кязымова, MBand, Анита Цой, Юлия Ковальчук, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Александр Иванов и группа Рондо, Алексей Чумаков, Владимир Пресняков.

28 июля - Эмин Агаларов, Григорий Лепс, Лобода, Джиган, Мари Краймбрери, Molly, Александр Панайотов, HammAli & Navai, Сygo, Rauf & Faik, Зомб, Нюша, Слава, Любовь Успенская, Rasa, Эльвин Грей, Эллаи, Aйсель Мамедова, MOT, Назима, Ternovoy, Asammuell, Бабек Мамедрзаев, Сямра Рагимли, Дони, Fika, Исайя, Евгения Майер, Serebro, Tereza, Вельвет, Клава Кока, MBand, Миша Марвин, Юлия Ковальчук, Jony, Elman, Andro, Natan, Genimi, Андрей Звонкий, Alessandra, сольный концерт Timati.

(Автор - Вугар Иманов. Фото – Заур Мустафаев)

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