Звезды на красной дорожке фестиваля "ЖАРА 2019" в Баку: фитнесс-растяжка, яркие наряды (ФОТО)

26 июля 2019 21:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку проходит второй день четвертого Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019", сообщает Trend Life.

На открытии вечера звезды традиционно прошли по красной дорожке, ответили на вопросы ведущих Яны Кошкиной и Константина Тарасюка, и журналистов.

Во второй день, 26 июля, выступают звезды 90-х, гостям представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ". В концертной программе принимают участие - Эмин Агаларов, Филипп Киркоров, Айгюн Кязымова, Бриллиант Дадашова, Artik & Asti, Руки Вверх, Отпетые мошенники, Фабрика, Виктория Дайнеко, Brandon Stone, Новые самоцветы, Слава, Любовь Успенская, Жасмин, Ильгар Хаял, Нигяр Джамал, Леонид Агутин, Тамара Гвердцители, Диана Арбенина, Стивен Сигал, Cosmos Girls, Денис Клявер, Игорь Николаев, Валерия.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА 2019" проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты, 27 июля станет днем хитов «нулевых», 28 июля будет посвящен поколению Z – в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов, а также сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор - Вугар Иманов. Фото – Заур Мустафаев)

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