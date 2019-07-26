Король и Королева фестиваля "ЖАРА 2019" – Филипп Киркоров и Айгюн Кязымова рассказали о 13 летней дружбе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Второй день Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019" ознаменован рядом сюрпризов, один из них – дуэт народного артиста России Филиппа Киркорова и народной артистки Азербайджана Айгюн Кязымовой, сообщает Trend Life.

Король российской эстрады Филипп Киркоров считает Диву азербайджанской эстрады Айгюн Кязымову настоящей Примадонной и Королевой. Они выступят на фестивале с песней «Джалма», на которую также снимут клип, сказали исполнители в интервью Trend Life. Отметим, что в исполнении Филиппа Киркорова и Айгюн Кязимовой эта песня впервые прозвучала в 2006 году в рамках юбилейного концерта Айгюн Кязымовой в Кремлевском зале Москвы, посвященного ее 35-летию. Именно тогда Киркоров назвал Кязымову "Дивой Востока", и был дан старт дружбе и творческому сотрудничеству двух звезд.

Филипп Киркоров: «Нас связывает 13 лет дружбы, и я очень ценю эти искренние отношения, уважаю творчество Айгюн Кязымовой, влюблен в ее голос, в эти этнические ноты, и считаю ее Примадонной и Королевой азербайджанской эстрады. Сцена «ЖАРЫ» - это тысячи зрителей и миллионы телезрителей, а мы с Айгюн будем единым целом, воплощением любви и настоящей дружбы. Я очень горжусь нашим дуэтом и нашей дружбой! И если у Айгюн Кязымовой будет желание выступить на «Евровидении», то я готов написать песню, сделать номер, все спродисирую, а все остальное – голос, харизма и красота у нее уже есть. «Евровидение» очень любит таких королев и роскошных див. Берегите вашу Королеву эстрады – она потрясающая!».

Айгюн Кязымова: «Спасибо большое за предложение принять участие в «Евровидении» и поддержку! Все может быть. Я очень счастлива выступать с Филиппом Киркоровым на одной сцене в Баку. Мы много работали над этим проектом и очень переживаем за него, несмотря на то, что Филипп большой профессионал и много лет на сцене. У меня большая творческая жизнь, были успехи, но хотелось подчеркнуть, что дуэт с Королем российской эстрады Филиппом Киркоровым – особенный и знаменательный. Главное, нас связывает не только творчество, а 13-летняя дружба, это самое ценное. Это было как-будто давно, но совсем недавно, это была любовь, как говорится, с первого взгляда».

В этом году я представлю дуэт с очень талантливой и яркой певицей Юлией Зиверт. Особенно, хотелось бы отметить дуэт с Айгюн Кязымовой композиции «Джалма». Это очень талантливая певица, с невероятным колоритным и потрясающим голосом, восточными мелизмами, и я удивляюсь, почему она до сих пор не выступала на «Евровидении». Нас связывает десятилетняя дружба, мы постоянно переписывались, звонили друг другу, выступали вместе в Кремле. Она сделала очень многое, в том числе, чтобы я выступал в Баку. Наше сотрудничество обязательно продолжится. В Баку также будет снят мой клип. Здесь созданы все условия, чтобы творить и отдыхать!».

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА 2019" проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты, 26 июля выступают звезды 90-х, гостям представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля станет днем хитов «нулевых», 28 июля будет посвящен поколению Z – в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов, а также сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор - Вугар Иманов. Фото – Заур Мустафаев)

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