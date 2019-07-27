В Баку состоялся премьерный показ самой звездной комедии года "ЖАРА" (ФОТО)

27 июля 2019 02:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум класса CinemaPlus Amburan Mall состоялся закрытый премьерный показ самой звездной комедии года – "ЖАРА", сообщает Trend Life.

В дружеской и теплой атмосфере самыми первыми фильм посмотрели Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином, Эмин Агаларов с сыном Али, Денис Клявер с женой, Анита Цой, Вадим Верник, Магомед Муртазаиев, Айгюн Кязимова, Джафар Ахунзаде, Дилара Кязимова, Семра Рагимли, Джейхун Зейналов (Jin), Турал Асадов, Эмиль Аббасов, а также во главе с генеральным продюсером лейбла Zhara Music Bahh Tee артисты EL'MAN, Зомб и Эллаи.

На правах генерального продюсера Эмин Агаларов поприветствовал всех гостей, пожелал отлично провести время в кино и погрузиться в неповторимую атмосферу бакинского лета и закулисную жизнь фестиваля «ЖАРА».

«Идея такой лирической комедии витала в воздухе уже давно. Любой музыкальный фестиваль – это масштабное событие, на которое съезжаются сотни артистов, где всегда кипит бурная закулисная жизнь, которая не видна в телеэфире. Именно об этом мы решили снять художественную романтичную историю с участием не только актеров, но и реальных звезд», - поделился подробностями сюжета Эмин.

Также слово взял автор идеи и продюсер Тимур Джафаров, который возглавил съемочную команду кинокомпании Team Films. Также в креативную команду вошли режиссер Дуня Лисова, художник-постановщик Максим Алипченко и оператор-постановщик Василий Рыжов.

В рамках фестиваля премьеру фильма поддержали Александр Панайотов, Дакота, Глюкоза, Валерия и Иосиф Пригожин, Макс Барских, Яна Чурикова, Сергей Кожевников, Стивен Сигал, Алена Шишкова, Альбина Джанабаева, Кристина Орбакайте, Artik & Asti, Жасмин и многие другие.

Съемки фильма прошли в рамках международного музыкального фестиваля «Жара», состоявшегося в июле 2018 года в Баку. Такой выбор локации и времени съемок предоставил создателям фильма уникальную возможность на несколько дней собрать в одном месте всех главных звезд России и Азербайджана — так что количество задействованных в фильме селебрити претендует на рекордное. В съемках приняли участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Ани Лорак, EMIN, Валерия, Иосиф Пригожин, Тимати, Егор Крид и многие другие.

Сюжет фильма начинается в самолете, полном звезд российской эстрады. Все они летят на фестиваль «ЖАРА» в Баку: шумные разговоры, приколы друг над другом, дегустация алкогольных напитков… Среди них есть девушка Даша Стеклова — главная героиня фильма — хедлайнер «Жары», которая своим шоу закрывает фестиваль. Ее роль исполняет Диана Пожарская, известная зрителям по съемкам в сериале «Отель Элеон» и главных ролях в клипах EMIN`a на песни «Невероятная» и «Wicked Game». В Баку Дашу вместе с другими звездами-участниками фестиваля ждет множество приключений: романтических, веселых, порой досадных, но все равно забавных и смешных, которые в итоге помогают ей осуществить свою мечту и стать по-настоящему счастливой. Компанию в кадре главной героине составили актеры Сергей Чирков и Наиль Абдрахманов, а также блогер Антон Лапенко.

«Мир кино и мир музыки – абсолютно разные стихии, но на съемочной площадке все делалось очень профессионально. А Азербайджан – просто невероятный, очень гостеприимный город», - делится своими впечатлениями о съемках Диана Пожарская.

Самая звездная, зажигательная и романтическая комедия в прокате с 5-ого сентября!

(Автор: Вугар Иманов)

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