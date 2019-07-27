"ЖАРА 2019" – удивительные дуэты и творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Второй день Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019" вновь запомнился яркими номерами, шоу программами, выступлением звезд и обилием удивительных дуэтов, сообщает Trend Life.

Если первый день открытия открылся гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты, то во второй выступили звезды 90-х, гостям было представлено сразу три творческих вечера - Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ". Причем, вечер начался с зажигательного баттла между Лепсом и Михайловым, а дальше водоворот событий - дуэты Эмина Агаларова и Георгия Лепса, Филиппа Киркорова и Айгюн Кязымовой, Стаса Михайлова и Славы, Григория Лепса и Стивена Сигала, Стаса Михайлова и Жасмин, Георгия Лепса и Дианы Арбениной, а также их сольные выступления, и в том числе - Бриллиант Дадашова, Artik & Asti, Руки Вверх, Отпетые мошенники, Фабрика, Виктория Дайнеко, Brandon Stone, Новые самоцветы, Любовь Успенская, Ильгар Хаял, Нигяр Джамал, Сергей Жуков, Леонид Агутин, Тамара Гвердцители, Cosmos Girls, Денис Клявер, Игорь Николаев, Валерия – все это прошло под зажигательные и лирические моменты праздничного вечера. Ведущей вечера была Яна Чурикова.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году принимает участие около 250 артистов. 27 июля станет днем хитов «нулевых», а 28 июля будет посвящен поколению Z – в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов, а также сольный концерт Timati.

Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор - Вугар Иманов. Фото – Заур Мустафаев)

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