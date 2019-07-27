Классный микс Юлии Зиверт в Баку – заряженные эмоции и долма из виноградных листьев (ФОТО)

27 июля 2019 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Гостем Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019" стала российская поп-звезда Юлия Зиверт, которая во второй раз принимает участие в проекте, сообщает Trend Life.

«И в прошлом году, и в этом - все прекрасно и грандиозно, интересные сольные выступления и дуэты, много артистов и зрителей, красочные номера и эмоциональная атмосфера. Здорово, что наряду с именитыми артистами, «ЖАРА» дает возможность показать себя молодым исполнителям со свежими взглядами на музыку – это классный микс. В Баку очень радушный прием, люди очень добрые и темпераментные, поэтому мы заряжены только позитивными эмоциями, у нас классное настроение. Мне очень понравилась национальная кухня, особенно, долма из виноградных листьев», - сказала Trend Life Юлия Зиверт.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА 2019" проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря в Баку. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. Во второй день выступили звезды 90-х, и были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлов и группы «Любэ». Сегодня праздничный вечер станет днем хитов «нулевых», а завершится фестиваль поколением Z – прозвучат все хиты стримов и топы чартов, и пройдет сольный концерт Тимати. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Вугар Иманов)

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