Кристина Орбакайте рассказала, как в Баку решаются проблемы (ФОТО)

30 июля 2019 16:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Участница Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019" российская эстрадная певица, актриса театра и кино Кристина Орбакайте поделилась с Trend Life впечатлениями о фестивале.

"Фестиваль "ЖАРА" с каждым годом становится все лучше и лучше, а Баку все краше и краше. Все мы с большим удовольствием приезжаем в Баку, на фестиваль "ЖАРА", который отличается своим колоритом, гостеприимством, теплым морем и погодой. Город меняется прямо на глазах, очень ухоженный, хочется приятно провести время, гулять. Но самое главное и ценное здесь – это люди, очень доброжелательные и позитивные, которые чтят традиции и с уважением относятся к окружающему миру. Все располагает к тому, что если кто-то приехал с какими-то проблемами или в плохом настроении - изменилось к лучшему, чтобы у всех на лицах были улыбки и прекрасное настроение", - отметила Кристина Орбакайте.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 25 по 28 июля на одном из красивейших курортов - Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году в фестивале приняло участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. 26 июля выступили звезды 90-х, гостям были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля стал днем хитов "нулевых", 28 июля было посвящено поколению Z – в этот день прозвучали все хиты стримов и топы чартов, а также состоялся сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Пятый фестиваль пройдет с 30 июля по 2 августа 2020 года.

(Автор: Вугар Иманов)

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