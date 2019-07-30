Азербайджанские звезды в свете софитов фестиваля "ЖАРА 2019" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Количество азербайджанских участников на Международном музыкальном фестивале "ЖАРА 2019" в Баку стало значительно больше, чем в предыдущие годы.

Азербайджанские артисты порадовали публику ослепительными выходами на красную ковровую дорожку и фееричными сценическими номерами. В беседе с корреспондентом Trend Life звезды эстрады отметили, что фестиваль "ЖАРА" дарит море позитивных эмоций участникам и зрителям, а проект способствует развитию туристического потенциала страны, ознакомлению зарубежных гостей с культурой и традициями страны.

Trend Life предлагает читателям посмотреть - как выглядили наши звезды на сцене и красной ковровой дорожке.

Народная артистка Айгюн Кязымова и народный артист России Филипп Киркоров прошлись под руку на красной дорожке, а на сцене фестиваля в дуэте представили композицию "Джалма".

Участник "Евровидения 2019" Чингиз Мустафаев выступил на фестивале со своей евровидийной песней "Truth" ("Правда"). На конкурсе, по задумке постановщиков, роботы чинили разбитое сердце артиста. А на фестивале "ЖАРА 2019" он решил сменить образ и сам напоминал - то ли робота, то ли инопланетянина.

За Восточную сказку на фестивале отвечала участница "Евровидения 2014" Диляра Кязымова, которая представила публике песню "Гарем". На сцене и на красной ковровой дорожке она появилась в одном и том же образе – султанши, с золоченой короной и в дорогом одеянии.

Победительница "Евровидения 2011" Нигяр Джамал на красной дорожке появилась в нежном образе. Классическое полупрозрачное платье светло - голубого цвета со шлейфом - просто и со вкусом, так предстала звезда перед публикой.

"Красное ей к лицу", - говорили в зале зрители о народной артистке Бриллиант Дадашевой. Глубокое декольте, юбка с высоким вырезом – певица была невероятно хороша в этом образе. И как настоящий бриллиант блистала на сцене.

Зал взорвался аплодисментами, как только на сцене появилась народная артистка Зульфия Ханбабаева. Певица по традиции предстала в классическом образе, который невероятно ей шёл.

Экс-солист группы "Кярван" Ильгар Хаял вышел на сцену полностью в белом костюме. Но главное ведь не костюм, а голос. А вот голос у Хаяла замечательный.

Участница от Азербайджана на конкурсе "Евровидение 2018"Айсель Мамедова на красной дорожке блистала в роскошном вечернем платье, а на сцене предстала в откровенном наряде с зеркальной бахромой.

Выступление на фестивале со звездами стало для юной исполнительницы Фидан Гусейновой, представлявшей Азербайджан на детском конкурсе "Евровидение 2018", большим сценическим опытом. Ей всего 14 лет, и не каждому суждено в таком возрасте выступать на сцене "ЖАРЫ".

Представительница Азербайджана на "Евровидении 2016" Сямра Рагимли любит эпатировать публику откровенными нарядами, в которых чувствует себя очень уверено и органично.

Напомним, что четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА 2019" прошел с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году в фестивале приняло участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. 26 июля выступили звезды 90-х, гостям были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля стал днем хитов "нулевых", 28 июля был посвящен поколению Z – в этот день прозвучали все хиты стримов и топы чартов, а также состоялся сольный концерт Timati. Фестиваль "ЖАРА 2020" пройдет с 30 июля по 2 августа.

Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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