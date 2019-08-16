Турецкий певец исполнил песню азербайджанского композитора (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Турецкий певец Инанч Карадуман исполнил песню "Adı sevgi" автором слов и музыки, которой является азербайджанский композитор Азер Насибов, сообщает Trend Life.

Композиция вошла в новый альбом певца "Senden ibaret", также Инанч Карадуман снял на нее видеоклип, который уже представлен в социальных сетях. Над аранжировкой песни работал Тойлан Кайя, режиссер видеоклипа – Эйюп Дирили.

Инанч Карадуман надеется, что песня и видеопроект понравятся азербайджанским зрителям, а также планирует выступить в Азербайджане с сольной концертной программой.

Отметим, что совсем скоро в исполнении турецкой певицы Бану Карача публика услышит две песни, автором которых также является Азер Насибов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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