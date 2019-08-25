100% позитивных эмоций от Фаика Агаева (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Я нахожусь под удивительными впечатлениями – любовь, овации, позитивные эмоции, которые подарил мне этот вечер! Поэтому я счастлив, что вы есть у меня, счастлив быть в этой профессии, счастлив получать такие эмоции и дарить людям радость!", - с такими словами солист Азербайджанского государственного телевидения и радио, народный артист Фаик Агаев обратился в соцсети после грандиозного концерта, который прошел в парке Центра Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

Вход на концерт был свободным. На протяжении более часа обладатель титулов "Господин Золотой шлягер" и "100% F.A." представил свои хиты, которые прошли в сопровождении танцевальных коллективов и были встречены яркими овациями зрителей.

Отметим, что летом в уик-энды Центр Гейдара Алиева регулярно проводит мероприятия, организует мастер-классы по различным видам спорта и сферам искусств, тренинги, соревнования, концерты и танцевальные вечера. Эти мероприятия нацелены на эффективное и интересное проведение жителями и гостями столицы своего досуга, выявление и развитие талантов и способностей у детей.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Ниса Джафарова)

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