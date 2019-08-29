Известный российский стилист показал свою дачу в Мардакане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Звездный стилист, директор отдела моды российской версии журнала ELLE Вадим Галаганов отдыхает на родине - в Баку, сообщает Trend Life.

Вадим Галаганов проводит лето в поселке Мардакан, где недавно построил дачу. На своей странице в Instagram он поделился фотографиями недавно отстроенного дома, и рассказал о проведенных ремонтных работах.

"Многие пишут мне с просьбой показать им дом изнутри. Строительство дома я завершил в середине мая 2019 . Семья переехала где-то 1 июня. Так что он совсем у меня "грудничок". Вот, потихоньку его обживаем, что касается стиля, то его нет. Он как Нью-Йорк, где скопились разные культуры. Главное, что моей семье тут по "кайфу", а для меня это главное", – написал на своей странице в Instagram звездный стилист.

Вадим Галаганов является одним из лучших стилистов Москвы. Сотрудничал с ведущими модными изданиями, такими как VOGUE, GQ, TATLER, GLAMOR, L'OFFICIEL, HELLO и другими. Стилист также работает со всемирно известными певицами, звездами кино и моделями, среди которых Памела Андерсон, Наоми Кэмпбелл, Дэвид Ганди, Джерард Батлер, Эдриен Броуди, Анджелина Джоли, Ирина Шейк.

(Автор: Джани Бабаева)

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