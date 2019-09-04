Премьера ролика "Даша Стеклова - Атмосфера" - саундтрек к фильму "Жара" (ВИДЕО)

4 сентября 2019 15:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Представлен ролик "Даша Стеклова - Атмосфера" с саундтреком к фильму "Жара", сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу народного артиста Эмина Агаларова.

Съемки фильма прошли в рамках международного музыкального фестиваля "Жара", состоявшегося в июле 2018 года в Баку. В съемках приняли участие артисты российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Ани Лорак, EMIN, Валерия, Иосиф Пригожин, Тимати, Егор Крид, Лолита, Глюк’oza и многие другие.

Сюжет фильма начинается в самолете, полном звезд российской эстрады. Все они летят на фестиваль «Жара» в Баку: шумные разговоры, приколы друг над другом, дегустация различных напитков… Среди них есть девушка Даша Стеклова - главная героиня фильма - хедлайнер «Жары», которая своим шоу закрывает фестиваль. Ее роль исполняет Диана Пожарская, известная зрителям по съемкам в сериале «Отель Элеон» и главных ролях в клипах EMIN`a на песни «Невероятная» и «Wicked Game». В Баку Дашу вместе с другими звездами-участниками фестиваля ждет множество приключений: романтических, веселых, порой досадных, но все равно забавных и смешных, которые в итоге помогают ей осуществить свою мечту и стать по-настоящему счастливой. В главных ролях: Диана Пожарская, Наиль Абдрахманов, Дмитрий Лысенков, Магомед Муртазалиев, Сергей Чирков, Антон Лапенко,

Генеральный продюсер - Эмин Агаларов, креативный продюсер - Фуад Ибрагимбеков, продюсер - Теймур Джафаров, режиссер-постановщик - Дуня Лисова, оператор-постановщик - Василий Рыжов, художник-постановщик - Максим Алипченко. Производство - Team Films.

2 сентября премьера фильма "Жара" прошла в Москве. 5 сентября пройдет премьера в Баку, в Центре Гейдара Алиева, а 15 сентября – во Франкфурте (Германия).

(Автор: Вугар Иманов)

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