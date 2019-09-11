В Бакинском конгресс-центре пройдет грандиозный концерт Филиппа Киркорова "#ЦветНастроения. Я+R"

11 сентября 2019 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском конгресс-центре, 30 и 31 октября в 20.00, король российского шоу-бизнеса, народный артист России Филипп Киркоров выступит с грандиозной сольной концертной программой - новым шоу, получившим говорящее само за себя название "#ЦветНастроения. Я+R" , сообщает Trend Life.

Началось все с внезапного наступления на жанр остромодной постиронии в прошлогоднем клипе "Цвет настроения синий": тут и тонкий беззлобный троллинг молодежи, и искрометный юмор, и целая россыпь российских селебрити в необычных ролях. Неудивительно, что ролик собрал около 60 миллионов просмотров на Youtube.

На волне такого успеха Филипп Киркоров продолжил эпатировать публику – на сей раз на пару с давним другом Николаем Басковым. И снова получилось - и в клипе, и среди музыкальной общественности. В съемках приняли участие Сергей Шнуров, Гарик «Бульдог» Харламов, Валерий Леонтьев, Андрей Малахов.

Всего через две недели Филипп Киркоров на новой волне успеха, но уже в дуэте с Егором Кридом и их новым хитом "Цвет настроения черный". Песня в первые же дни возглавила все чарты, а видеоклип на сегодня насчитывает около 130 000 000 просмотров на Youtube!

Отметим, что каждое появление Филиппа Киркорова – это захватывающее представление, каждая композиция – хит.

Огромное внимание Филипп Киркоров всегда уделяет живым выступлениям, создавая фантастические шоу. В новой программе "#ЦветНастроения. Я+R" задействована уникальная сцена-трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов, 80 человек персонала участников нового шоу, экраны с 3D-графикой. Ничего подобного раньше не делал никто из российских исполнителей! Пока можно только гадать, какие сюрпризы король российского шоу-бизнеса приготовил в этом шоу, но одно можно сказать наверняка: у зрителей праздничного вечера цвет настроения к концу выступления будет очень яркий!

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Asan xidmət и онлайн www.iticket.az

(Автор: Вугар Иманов)

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