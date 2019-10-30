Счастье друга вдохновило Замига Гусейнова (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Счастье друга вдохновило популярного азербайджанского исполнителя Замига Гусейнова создать новый музыкальный проект "Var ol" ("Будь"), сообщает Trend Life.

Автором музыки песни "Var ol" является Замиг Гусейнов, авторами слов – Исмаил Асадов и Айшан Мамедова.

В проекте "Var ol" Замиг Гусейнов попробовал себя в новом качестве и встал по другую сторону камеры, выступив в качестве режиссера.

"Являюсь режиссером своего видеоклипа. Но это не говорит о том, что теперь буду заниматься режиссерской деятельностью и начну снимать видеоклипы. Что касается проекта "Var ol", считаю, что у нас получилась интересная, романтическая работа. В видео мы показали историю любви моего близкого друга, его счастливую семью", - сказал певец.

(Автор: Джани Бабаева)

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