Ройа Айхан представила свой первый клип как народная артистка Азербайджана (ВИДЕО)

8 ноября 2019 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная певица Ройа Айхан представила свой первый клип под названием “Dedin yox” (Ты сказал – нет) как народная артистка Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Композиция из репертуара заслуженного артиста Азербайджана и народного артиста Дагестана Адалята Шукюрова, автором музыки и слов которой он является. Ройа внесла в композицию некоторое изменение и представила в новой аранжировке Васифа Арифоглу и Сахиля Алиева, исполнив стих поэта Турала Манафлы. Режиссер работы – Фархад Али.

"Осенняя пора – самое романтичное время года и самый лучший период жизни для творчества, запечатленный многими художниками на своих картинах и поэтами в стихах. А еще – это время любви и мечты, искренних чувств и душевного контраста", - сказала Ройа Айхан.

(Автор: Вугар Иманов)

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