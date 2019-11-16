Веселые посиделки Джема Йылмаза с азербайджанцами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный турецкий комик, актер и шоумен Джем Йылмаз провел сегодня пресс-конференцию в преддверии знаменитого stand up-шоу Diamond Elite Platinum Plus, которое пройдет 16-17 ноября в Бакинском Конгресс-центре, сообщает Trend Life.

Джем Йылмаз, известный своими юмористическими выступлениями, снялся во множестве комедийных фильмов и входит в список самых выдающихся деятелей турецкого шоу-бизнеса. Аудитория известного шоумена давно и с нетерпением ждала его визита в Баку. Достаточно отметить, что билеты на двухдневный концерт были задолго раскуплены. Хотя Джем Йылмаз неоднократно получал приглашения выступить в нашей столице, соглашение так и не было достигнуто. И, наконец, этот замечательный подарок для бакинской аудитории артиста сделал TOPAZ. Зрелищная концертная программа Джема Йылмаза состоится при организационной поддержке бренда TOPAZ.

С большим нетерпением ждали его и азербайджанские журналисты. Эта пресс-конференция больше походила на дружеские посиделки, тон в которой своими шутками и личным обаянием задавал Джем Йылмаз. Все прошло настолько в доброй и позитивной атмосфере, что в заключении артист сказал, что за последние годы это было его лучшей пресс-конференцией.

В последний раз артист был в Баку 15 лет назад и выразил восхищение происшедшими переменами.

«Баку очень светлый и добрый город, о чем сужу по тому, как меня здесь встретили - с большой теплотой и любовью. Все это взаимно. Хотелось бы прогуляться, чтобы увидеть всю красоту столицы, а затем вернуться сюда вместе со своими друзьями. Причем, сделаю это за свой счет (смеется). У меня всего два дня – сегодня и завтра, но постараюсь посетить достопримечательности Баку. До приезда сюда я думал, что возможно мои шутки из-за некоторых различий в языке не поймут в Баку, но потом понял, что меня некоторые и в Стамбуле не понимают (смеется). Хотя в наших языках есть некоторые различия, но через неделю смогу чисто говорить на азербайджанском. Даже могу стать народным артистом, как Мири Юсиф (смеется). Я знаю, насколько азербайджанцы любят искусство, знаком с творчеством певиц Айгюн Кязымовой и Ирады Ибрагимовой, рэпера Рауфа, но больше всего хочу узнать об азербайджанской культуре. Я приехал сюда не только для работы, но и чтобы поближе познакомиться с Азербайджаном, братским народом. В качестве сувенира куплю тар и отвезу своему другу, даже постараюсь научиться играть на нем. Мне нравятся азербайджанские мелодии. Мы – два государства, но один народ, наши сердца всегда бьются в унисон», – отметил Джем Йылмаз.

Актер, известный также как карикатурист, режиссер и сценарист, выразил желание снять картину в Баку совместно с азербайджанскими кинематографистами и актерами.

«Шесть лет я не выходил на сцену в качестве юмориста, был занят в фильмах, стал отцом, поэтому расскажу зрителям все лучшее, что произошло со мною за эти годы. Это очень интересные истории. Я счастлив посетить Баку и выступить перед азербайджанскими зрителями», - добавил артист.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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