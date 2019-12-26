В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)

26 декабря 2019 22:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинские поклонники турецкого сериала "Eskiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" (Мафия не может править миром) ликуют! В столицу Азербайджана приехали звезды сериала, чтобы презентовать свой новый фильм "Aman reis duymasın" (Лишь бы босс не узнал), сообщает Trend Life. Гала-вечер прошел в Киноцентре "Низами" при организационной поддержке Аf Media.
На встречу с бакинскими поклонниками прилетели звезды турецкого кино - Озан Акбаба, Эмир Бендерлиоглу, Джерен Бендерлиоглу, Хакан Карсак, Севинч Гюршен Кыратлы, Севил Акы, Омер Курт и Тевфик Эрман Кутлу.

Чтобы воочию увидеть кумиров, многочисленные поклонники задолго до назначенного времени пришли в Киноцентр. Вначале звезды под вспышки фотокамер и восторженные взгляды поклонников прошли по красной ковровой дорожке. Поднявшись на второй этаж Киноцентра "Низами" артисты с удовольствием позировали фотографам, и поделились с представителями СМИ впечатлениями от визита.

Звезды турецкого кино рассказали, что впервые приехали в столицу Азербайджана. Завтра они планируют совершить прогулку по городу.

Затем актеры прошли в зал, чтобы вместе со зрителями посмотреть фильм.

"Aman reis duymasın" - это история о злоключениях участников мафиозной группировки. Плывя на пароходе, они уже в мечтах о предстоящем отдыхе. Они останавливаются в небольшом городке, однако и здесь попадают в переделку. Теперь у них одно желание - чтобы глава банды Хызыр Чакырбейли ничего не узнал…

(Автор и фото: Джани Бабаева)

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  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
  • В Баку появились звезды турецкой мафии (ФОТО)
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