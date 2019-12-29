Самый важный план Мири Юсифа в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Концерт народного артиста Азербайджана Мири Юсифа, посвященный 10-летию его сольной карьеры, который состоится 24 мая в Baku Crystal Hall, обещает стать самым масштабным шоу 2020 года, сообщили Trend Life организаторы концерта.

На днях певец разместил на своей официальной странице в Instagram официальную афишу и анонс предстоящего концерта. В комментарии к этим публикациям Мири Юсиф делится своими размышлениями о том, что для него значит предстоящее шоу. Артист пишет, что за 10 лет дал на различных площадках 32 сольных концерта, а если учесть, что среди них были и двух-, и трехдневные шоу, то эта цифра будет еще больше.

"Увидимся в Baku Crystal Hall 24/05/2020, когда исполнится моя самая заветная мечта, осуществится мой самый важный план, на моем самом долгожданном концерте", – пишет Мири Юсиф в Instagram.

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова под афишей певца на странице организаторов концерта – компании SS-production в Instagram написала: "Нас и Вас ждет грандиозный концерт".

И действительно, в том, что предстоящее шоу будет на 100 процентов грандиозным, можно не сомневаться. В основе программы все самые лучшие песни Мири Юсифа за последние десять лет активной деятельности. Зрителей ждет масса сюрпризов - любимые хиты, живой звук, яркие спецэффекты, красивые декорации, потрясающие инсталляции, световое и лазерное шоу, а также невероятная энергетика артиста.

Команда певца и компания SS-production, при организационной поддержке которой состоится это фееричное шоу, пошли навстречу фанатам артиста и предложили очень демократичную ценовую политику.

Так, цена на билеты, которые можно приобрести онлайн на iticket.az, начинается от 8 манатов, а самые дорогие билеты стоят 150 манатов.

(Автор: Джани Бабаева)

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