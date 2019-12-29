Диляра Кязымова стала гостем популярного турецкого телепроекта "Akustikhanе" - восемь видео

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская исполнительница Диляра Кязымова стала гостем популярного турецкого музыкального телепроекта "Akustikhanе" канала TV8, сообщили Trend Life в пресс-службе певицы.

В беседе с ведущим Зафером Йылмазом певица рассказала о творческой деятельности и поделилась планами на будущее. Диляра Кязымова родилась 20 мая 1984 года в Баку. Окончила Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли по специальности вокалиста, а также получила второе образование в Гимназии искусств. Выступала в оперной группе Баку, в составе групп Unformal и Milk & Kisses, представляла Азербайджан на конкурсе "Новая волна 2010" в Латвии, на "Евровидении 2014" в Дании, была победительницей конкурса "Большая сцена 2014" в Азербайджане, участницей проекта "Голос країни 2014" украинского телеканала 1+1, международного фестиваля "ЖАРА 2019" в Баку, снималась в художественных фильмах "Постарайся не дышать", "Чистилище" и т.д.

В прямом эфире передачи "Akustikhanе" Диляра Кязымова исполнила народные, джазовые и эстрадные композиции, среди которых "Sarı gəlin", "Qurban adına", "Danış", "Dağlar qızı Reyhan", "Dəm olmuşam", "Yalqızam", "Hometown Glory" и "Kurşun adres sormaz ki". "Akustikhanе" транслируется с 2010 года по пятницам.

(Автор: Вугар Иманов)

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