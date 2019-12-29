Азербайджанский певец после свадьбы заинтересоваля красавицей из магазина (ВИДЕО)

29 декабря 2019 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный в России азербайджанский певец Эльман Зейналов (ELMAN) 6 декабря женился на корейской модели, владелице шоу-румов Маргарите Цой, и представил новый клип "Лети", сообщает Trend Life.

По сюжету, главная героиня работает продавцом-консультантом в магазине бытовой техники. Проходя мимо рядов с телевизорами, она замечает, что они неожиданно сами включаются. Девушка видит необычную историю, героиней которой сама является. Красавица встревожена предстоящим выступлением на светской вечеринке. Сквозь толпу гостей девушка проходит на небольшую сцену, где исполняет невероятно трогательный, искусный и проникновенный танец. Вскоре в зал входит хозяин вечеринки, с которым танцовщицу, судя по всему, связывает общее прошлое...

Эльман Зейналов родился 18 ноября 1993 года в Сумгайыте (Азербайджан). Выпускник Ростовского государственного университета путей сообщения. Карьеру певца начал в 2017 году, приняв участие в "Новой Фабрике звёзд" на телекананале Муз-ТВ. За эти годы певец записал несколько синглов и снял к ним клипы. Является основателем лейбла RAAVA Music (артисты: Andro, Jony, Gafur). Также принимал участие в озвучке мультфильма "Кролик Питер". Два раза был участником международного фестиваля "ЖАРА" в Баку. На данный момент Зейналов входит в состав музыкального лейбла Zhara Music, созданного народным артистом Азербайджана Эмином Агаларовым.

(Автор: Вугар Иманов)

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