Филипп Киркоров и Айгюн Кязымова признались в любви к Азербайджану (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В социальной сети презентован видеоклип на песню "Can Azərbaycan" (Джан Азербайджан) в исполнении народной артистки Азербайджана Айгюн Кязымовой и народного артиста России Филиппа Киркорова, сообщает Trend Life.

Автором слов композиции является Олег Влади, автор музыки - известный российский стилист, клипмейкер Алишер, который также выступил режиссером проекта.

Отметим, что композиция "Can Azərbaycan" впервые прозвучала на концерте Филиппа Киркорова в Бакинском конгресс-центре 30 и 31 октября 2019 года.

"Can Azərbaycan" – второй дуэт артистов. Первой совместно исполненной Киркоровым и Кязымовой песней была "Джалма", ставшая хитом после фестиваля "ЖАРА-2019".

(Автор: Джани Бабаева)

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